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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.520 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.520 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.519,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 1.520,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, 1.530-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa paralel 1.535,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bu hafta, çarşamba ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının gerçekleştirileceğini anımsatan analistler, piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın destek olarak öne çıktığını, 1.530 ve 1.550 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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