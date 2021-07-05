VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.510 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.510 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.509,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.510,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.512,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel ekonomik aktiviteye olumsuz etkisinin derinleşmeye devam etmesiyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Asya'da bazı ülkelerin normalleşme adımlarını ertelediğini, bazılarının ise kapanma süresini uzattığını aktaran analistler, Çin ile Avrupa arasındaki seyahat anlaşmazlıklarının da devam ettiğini bildirdi.

Analistler, ABD'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatarak, yurt içinde açıklanacak enflasyonun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Bugün, küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın önemli direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.482 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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