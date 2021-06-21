VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.512 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.512 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 1.508,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.512,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 1.513,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkz Bankası'nın (Fed) toplantı kararlarının beklenenden "şahin" olması sonrası pay piyasalarındaki satıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile Fed üyelerinin yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri takviminde ise yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de Şikago Fed Aktivite endeksinin bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.470 puanın destek, 1.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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