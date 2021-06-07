VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.545 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.545 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.543,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.545,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.548,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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