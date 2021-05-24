VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.537 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.537 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.528,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 1.537,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.538,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam senasında da gerilemeye devam ederek 1.530,75 seviyesine indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle yön arayışında olduğunu bildirdi.

Bugün, Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın destek, 1.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan