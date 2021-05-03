VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.476 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.476 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.471,75 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 1.476,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.481,00 puandan tamamlandı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.478,50 puana geriledi.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın neden olduğu küresel enflasyon endişesi ve ABD'nin 10 yıllık faizindeki yükseliş eğiliminin risk iştahını azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.440 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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