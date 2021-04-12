VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya satıcılı başlamasının ardından 1.438 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya satıcılı başlamasının ardından 1.438 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.436,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 1.438,00 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1.440,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının devam ettiğini bildirdi.

Bugün ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.420 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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