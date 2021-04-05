VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.469 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.469 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.468,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında, 1.469 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 1.470-1.480 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.473,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yatay seyretti.

Analistler, bugün Avrupa piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın birlikte gerçekleştireceği toplantının da yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.440 puanın destek, 1.480 ve 1.520 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar