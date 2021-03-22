VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.515 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.512,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 4,2 altında, 1.515 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalışla 1.581,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle yeni haftaya düşüşle başlayan endeks kontratında, stop-loss (zarar kes) emirlerinin etkisiyle düşüşün ivme kazandığını söyledi.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirtti.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar