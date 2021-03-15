VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

15.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:47
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.638 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.638 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.637,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında, 1.638,00 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 1.630-1.650 bandında dalgalı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.642,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle küresel ölçekte dolar talebinin arttığını ve bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın sözle yönlendirme ile tahvil piyasasını sakinleştirmeye çalıştırmasının ardından bu hafta gündemin odağında; ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantıların bulunduğunu belirten analistler, çarşamba Fed, perşembe BoE ve TCMB, cuma ise BoJ'un takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 ve 1.665 seviyelerinin direnç, 1.635 ve 1.605'in destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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