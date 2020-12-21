VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

21.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:42
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.553,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.553,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.550,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 1.553,00 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.563,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türünün İngiltere'de ortaya çıktığının açıklanmasının ardından piyasalarda risk algısının arttığını belirterek, alınacak tedbirlerin ne ölçüde olacağına ilişkin haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD'de 900 milyar dolarlık teşvik paketi üzerinde anlaşıldığına dikkati çeken analistler, teşvik haberinin küresel piyasalardaki aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.572 ve 1.585 seviyelerinin direnç, 1.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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