VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.471,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.471,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.468,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.471,00 puandan işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.476,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.474,50 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime paralel risk iştahının azaldığını ve küresel piyasaların haftaya satıcılı başladığını söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 ve 1.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan