VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

07.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:40
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.471,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.471,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.468,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.471,00 puandan işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.476,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.474,50 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime paralel risk iştahının azaldığını ve küresel piyasaların haftaya satıcılı başladığını söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 ve 1.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
Güne 5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne 5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Garo Paylan Yaşar Güler Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ivana Sert Gökhan Alkan Burcu Esmersoy
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aralık Fenerbahçe Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 09:53:31. #1.15#
title