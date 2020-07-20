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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 134.400 seviyesinde dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
20.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:06

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 134.400 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.100 en düşük 134.325 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 500 puan altında, 134.400 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satış eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 134.900 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 135.025 puan oldu.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.400 puanın destek, 136.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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