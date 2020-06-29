VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 132.450 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 132.450 seviyesinde dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.225 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 275 puan altında, 132.450 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü normal seansı 132.725 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki düşüşe paralel 132.450 puana kadar gerilemişti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan ikinci dalga endişeleriyle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, açılışta BIST 30 endeks kontratında da benzer bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 puanın direnç, 132.000 ve 130.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA