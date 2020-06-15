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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,2 azalışla 125.200 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
15.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:38

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,2 azalışla 125.200 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.775 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.475 puan altında, 125.200 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 126.675 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 127.325 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra yine aynı gün Japonya Merkez Bankası ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, veri takviminde ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ve çarşamba günkü Avro Bölgesi enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 123.000 seviyelerinin destek, 127.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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