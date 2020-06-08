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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 128.800 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
08.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:37

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 128.800 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.500 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 200 puan altında, 128.800 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 129.000 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını söyledi.

Bu hafta çarşamba günkü ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 seviyesinin direnç,127.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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