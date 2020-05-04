VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,8 azalışla 116.600 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,8 azalışla 116.600 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.150 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 2.100 puan altında, 116.600 seviyesinde işlem görüyor.

3 günlük tatil öncesi, nisan vadeli kontratın son işlem gününde satıcılı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı 118.700 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 118.450 puana kadar inmişti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini sertleştirmesi ve Kovid-19 salgınından etkilenen şirketlerin gelecek dönem bilançolarına ilişkin olumsuz beklentilerle küresel piyasalarda risk algının arttığını belirtti.

Bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 puanın direnç, 115.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor.

Kaynak: AA