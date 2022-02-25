VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA, Murat Aslan - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.214 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.214 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.130,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 2,1 üzerinde 2.114,00 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle dün sert düşen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 7,3 altında 2.071,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.122,00 puana çıktı.

Analistler, Ukrayna'daki gelişmelerin ve Rusya'ya karşı uygulamaya alınan yaptırımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.100 ve 2.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

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