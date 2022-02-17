VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.285 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.292,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.285,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2.273,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının korkulduğu kadar şahin olmamasıyla yükselişe geçerek 2.295,75 puana çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik haber akışı ve para politikalarına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

Analistler, söz konusu açıklamaların risk algısını artırarak küresel bazda pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpülediğini bildirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydeden analistler, bu dönemde hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Tüpraş 2021 yılında konsolide net karını 3,3 milyar liraya çıkararak beklentileri aştı.

Tüpraş'ın payları vadeli işlemlerde yüzde 1,1 artışla işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bugünün veri takviminde ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.300 seviyesinin direnç, 2.260 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.