VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.268 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.271,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 2.268,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.247,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselerek 2.259,25 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşma sürecinde orantılı sıkılaşmaya özen göstereceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının alış ağırlıklı seyrettiğini söyledi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmaya başladığına dikkati çeken analistler, bu dönemde şirket bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.280 ve 2.350 puanın direnç, 2.230 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.