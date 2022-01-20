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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.329 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.329 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.332,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.329,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki uzlaşma fiyatının yüzde 3,2 üzerinde 2.324,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise hafif geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarının şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlediğini kaydederek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.360 ve 2.410 puanın direnç, 2.300 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

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