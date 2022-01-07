VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.325 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.325 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.334,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.325,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa paralel 2.312,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.327 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) çarşamba günkü toplantı tutanakları sonrası küresel pay piyasalarındaki oynaklığın yavaş yavaş azaldığını kaydederek, bugün gözlerin Fed'in para politikası kararlarında etkili olan istihdam raporundaki verilere çevrildiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.350 seviyesinin direnç, 2.300 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

 Dolar 13,44 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar 13,44 seviyelerinde işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title