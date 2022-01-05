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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.245 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.245 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.256,00 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.245,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, kapanışa yakın etkisini artıran alımlarla normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.240,50 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri takvimi bulunduğunu belirterek, yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.270 ve 2.340 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 2.190 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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