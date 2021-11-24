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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.993 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.993 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.994,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 1.993,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 1.974,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 1.986,25 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.000 seviyesinin direnç, 1.950 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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