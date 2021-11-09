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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.782 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.782 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.784,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.782,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün üst üste dördüncü işlem gününde de yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 1.780,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirterek, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve dış ticaret verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.760 puanın destek, 1.800 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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