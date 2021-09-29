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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.504 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.504 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.505,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.504,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.493,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemlerle artan enflasyon baskısı nedeniyle dünya borsalarının, dünkü sert düşüşün ardından bugün karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Pay senedi vadeli işlem kontratlarında, eylül vadesinde son iki işlem gününe girildiğini hatırlatan analistler, pozisyon kapatma veya taşımalar sebebiyle oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün, küresel bazda önemli merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarının yanı sıra, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 puanın direnç, 1.480 ve 1.460 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankası başkanları, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşma gerçekleştirecek.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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