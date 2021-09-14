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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.564 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.564 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.565,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.564,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.559,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise tepki alımlarıyla 1.563,75 puana çıktı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde küresel pay piyasalarında yatırımcıların temkinli davrandıklarını ifade etti.

Bugün ayrıca yurt içinde konut satışları istatistiklerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 ve 1.540 puanın destek, 1.585 ve 1.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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