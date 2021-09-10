VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.582 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.582 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.583,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 1.582,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 1.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD ve Çin devlet başkanlarının telefon görüşmesi ve makro ekonomik verilerdeki olumlu sinyallerle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endekslerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.570 puanın destek, 1.585 ve 1.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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