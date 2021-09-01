VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.628 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.628 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.628,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.628,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.621,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD ve Avro Bölgesi'nde artan enflasyona karşın devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile karışık sinyaller üreten makroekonomik veriler sonrası ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydederek, küresel pay piyasalarında yön arayışının devam ettiğini belirtti.

Borsa İstanbul'da ise görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle para girişi ve pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyleyen analistler, dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yayımlanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesinin risk iştahını destekleyebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisinin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktararak, ayrıca bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticilerinin yatırımcı ve ekonomistlerle gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin de takip edileceğine bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.635 ve 1.665 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, 1.600 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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