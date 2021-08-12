VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.541 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.541 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.542,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.541,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 1.530,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.537,75 puana çıkarak kayıplarını kısmen telafi etti.

Analistler, küresel pay piyasalarında dün ABD'de de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler dahilinde gelmesi sonucu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranamayacağı iyimserliğine karşın, Çin'de regülasyonlara ilişkin devam eden gelişmelerin satıcılı seyri beraberinde getirdiğini söyledi.

Asya'da devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantıyla birlikte artan vaka sayılarının da ekonomik toparlanmayı ciddi şekilde olumsuz etkilediğini aktaran analistler, söz konusu duruma ilişkin negatif haber akışının pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri baskılamayı sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve sanayi üretimi verilerine odaklandığını aktarırken, Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında imzalanan 17,5 milyar lira büyüklüğündeki swap anlaşmasının yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrışmasında etkili olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratının 1.540 puanının üzerinde kalıcı olması halinde 1.565 puanın gündeme geleceğini ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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