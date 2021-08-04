VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.533 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.533 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.535,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.533,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.529,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselmeye devam ederek 1.533 puana çıktı.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporundaki verilerin ardından oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.530 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.510 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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