VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.512 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.512 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.513,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.512,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1.510,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.512,75 puana yükseldi.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginliklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, endeks kontratında açılış itibarıyla etkili olan tepki alımlarının gücünün, yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın para politikası raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın destek, 1520 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın geçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:43:16. #1.14#

title