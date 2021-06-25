VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.528 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.528 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.529,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.528,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, gün içinde 1.533,50 puana kadar çıkmasına karşın bu seviyeden satış baskısıyla gerileyerek kazançlarını kısmen geri verdi ve normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.523,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,2 trilyon dolarlık altyapı planında anlaşıldığını duyurması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı stres testi sonuçlarının pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyri desteklediğini söyledi.

Öte yandan, haziran vadeli kontratta vade sonunun yaklaşmış olması sebebiyle dalgalı bir seyrin gözlemlenebileceğini aktaran analistler, endeks vadeli kontratta açık pozisyon sayısının 498 bin civarında olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, devam eden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.508 ve 1.470 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.550 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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