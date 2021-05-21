VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.552 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.552 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.554,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.552,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, gün içinde 1.525 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran alımlarla kayıplarını kısmen telafi etse de normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.544,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam senasında 1.550,25 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.560 puanın direnç, 1.540 ve 1.525 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Volkan Bozkır Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 10:01:26. #1.11#

title