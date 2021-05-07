VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.519 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.519 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.521,00 puanı görmesinin ardından dünkü normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.519,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 1.513,00 puandan tamamlandı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.517,25 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerine paralel faiz oranlarının artabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın pay piyasalarında alıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri ve Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 ve 1.550 seviyelerinin direnç, 1.480 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan