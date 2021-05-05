VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.493,50 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 1.493 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1.491,25 puandan tamamlandı. Endeks kontratı akşam seansında düşüşünü sürdürerek 1.488,75 puana kadar geriledi.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dünkü açıklamalarının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ve oynaklığın arttığını bildirdi.

Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmesinden birkaç saat sonra konuya açıklık getirdi ve faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da öneminin arttığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.460 ve 1.430 seviyelerinin destek, 1.500 ve 1.520'nin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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