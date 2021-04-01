VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.446 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.446 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1,448,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 1.446,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.430-1.450 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.441,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1,446,50 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirlerin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin ise küresel ölçekte risk iştahını artırdığını kaydetti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.382 puanın destek, 1.480 ve 1.520 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar