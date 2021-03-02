VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

02.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.615 puanda dengelendi.

??????? Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.615 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.619,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde, 1.615,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,4 üzerinde 1.607,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükseliş eğilimini sürdürerek 1.620 puana kadar çıktı.

Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanması, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisindeki toparlanma ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.630 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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