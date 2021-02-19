VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

19.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.614 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.614 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.615 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.614,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.609,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.614,25 puana çıktı.

Analistler, bugün sanal ortamda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi ve dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncesi küresel piyasalarda karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve ekonomilerin toparlanmasına yönelik endişeler nedeniyle liderlerin vereceği mesajların önemine dikkati çeken analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ABD'deki teşvik paketine yönelik olumlu açıklamalarının piyasalardaki aşağı yönlü hareketleri kısıtladığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde 2020 yılı 4. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.610 ve 1.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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