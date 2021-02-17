VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

17.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:46
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.626 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.626 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.629,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.626,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün gördüğü 1.664 seviyesinde etkisini artıran satışlarla gün içinde 1.604,50'ye kadar gerileyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,3 altında 1.618,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.625,25 puana çıktı.

Analistler, emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin enflasyonist baskıları artırabileceği ve dünya genelinde beklentilerden önce faiz artışları olabileceği ihtimalinin küresel piyasalarda fiyatlanmaya çalışıldığını, bu nedenle oynaklığın arttığını söyledi.

ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydeden analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının öneminin arttığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.610 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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