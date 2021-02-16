VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.660 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.663,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.660,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde altında 1.656,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif gerileyerek 1.653,75 puana indi.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin devam eden beklentiler ve Japonya'da beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle pay piyasalarında alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.670 puanın direnç, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Öte yandan, resmi tatil dolayısıyla bugün Çin borsasında işlem gerçekleşmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan