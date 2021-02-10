VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

10.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.658,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.658,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.661,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.658,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.648,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.653,00 seviyesine çıktı.

Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandığını bildirdi.

Bugün yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.670 puanın direnç, 1.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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