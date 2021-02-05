VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

05.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.648,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.648,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.650,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.648,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.639,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.641,50 puana yükselerek kayıplarını kısmen telafi etti.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve beklentilerden iyi gelen şirket bilançolarına paralel dünya borsalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğin aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650-1.670 bandının direnç bölgesi, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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