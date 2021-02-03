VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

03.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.616,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.616,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.618,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.616,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 1.611,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselmeye devam ederek 1.614,75 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve yurt içinde döviz kurlarındaki gerilemenin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.620 ve 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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