Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

20.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:02
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 değer kazanarak 1.573,37 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 değer kazanarak 1.573,37 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,37 puan ve yüzde 0,53 artarak 1.573,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,70 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile kimya, petrol plastik, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazanarak 1.561,02 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senatonun Finans Komitesinde yaptığı sunumda büyük teşvik paketlerine vurgu yapmasının ardından küresel piyasalarda alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, ABD'de ayrıca şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmaya devam edeceğini hatırlattı.

Analistler, öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülediğini belirtti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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