VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

24.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.577,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.577,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.578,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.577,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.574,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve karar metnindeki mesajların piyasadaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklediğini söyledi.

Fransa'nın İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırması, İngiltere ile Avrupa Birliği'nin ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yakın oldukları haberleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının, piyasalarda risk algısının azalmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesinin ise belirsizliğe neden olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün batıda birçok ülkede Noel tatillerinin başlaması sebebiyle açık olan sınırlı sayıdaki borsada oynaklıkların artabileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.610 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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