VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

23.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.558,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.558,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.560,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.558,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 1.556,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni bir türünün ortaya çıkmasına karşın, yeni türün aşıların etkinliğini azaltmadığı yönündeki açıklamaların risk algısını azalttığını söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine sunulan teşvik paketine ilişkin açıklamalarının, belirsizlikleri artırdığını kaydeden analistler, Kovid-19'un mutasyona uğramasıyla gelecek dönemde koşulların daha da zorlaşabileceği endişelerinin, küresel piyasaları baskılayabilecek ana etken olduğunu dile getirdi.

Analistler, yarından itibaren batıda birçok ülkede Noel tatillerinin başlaması sebebiyle bugün küresel piyasalarda oynaklıkların artabileceğini de vurguladı.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.572 seviyesinin direnç, 1.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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