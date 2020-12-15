VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

15.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.550,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.550,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.557,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.550,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.545,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.555,50 puana çıktı.

Analistler, küresel ölçekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarının artarak devam etmesine karşın artan vaka sayılarına paralel gündeme gelen ek kısıtlamaların risk iştahını törpülediğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu aktaran analistler, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.585 seviyesinin direnç, 1.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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