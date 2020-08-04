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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, Kurban Bayramı tatili sonrası işlemlere yaklaşık yüzde 0,9 yükselişle başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
04.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:48

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, Kurban Bayramı tatili sonrası işlemlere yaklaşık yüzde 0,9 yükselişle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.270,75 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 üzerinde 1.269,00 seviyesinden işlem görüyor.

Bayram tatili öncesinde, arife günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,64 azalışla 1.257,50 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, yurt içinde, KDV indirimlerinin pay piyasalarını desteklemesinin beklendiğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde, TÜİK tarafından açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.246 puanın destek 1.300 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

Kaynak: AA

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