VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,3 artışla 134.700 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,3 artışla 134.700 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.850 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 450 puan üzerinde, 134.700 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 134.250 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 134.550 seviyesine çıkmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 132.500 seviyesinin destek, 135.500 ve 137.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Kaynak: AA